Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore dovreste cercare di risolvere subito i problemi e non innervosirvi troppo anche perché Marte in opposizione non aiuta. Sul lavoro, non è un periodo semplice ma con pazienza tutto si sistemerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Toro

Cari toro, Venere è opposta quindi attenzione a non fare qualche passo falso in amore, soprattutto se la vostra relazione è iniziata da poco. Sul lavoro, studiate bene i nuovi progetti, anche in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, meglio tenere sotto controllo le spese, soprattutto se ci sono discussioni in atto con il partner. Sul lavoro tutti quelli che sono nel settore della comunicazione potranno ricevere delle belle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è dalla vostra parte insieme a Venere quindi la parola d'ordine è "lasciarsi andare alle emozioni". Sul lavoro non bisogna sottovalutare i nuovi progetti.



