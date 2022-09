Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore siete un po' polemici ultimamente ma dovreste cercare di essere più ragionevoli. Sul lavoro c'è un accordo in ballo ma entro fine mese riuscirete a portarlo a termie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2022: Toro

Cari toro, la fine del mese porta via le tensioni d'amore. Sul lavoro potrebbe esserci ancora qualche ostacolo da superare ma presto riuscirete a farlo e anche nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, il cielo parla d'amore quindi lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro la cosa più importante è mantenere la calma ma avete Giove di supporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna vi sostiene in amore ma bisognerà affrontare comunque qualche questione spinosa lasciata in sospeso. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti ma dovrete in qualche modo scendere a compromessi.



