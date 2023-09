Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, questo weekend dovrete affrontare diverse questioni d'amore che non vi convincono. Vi state chiedendo se avete affianco la persona giusta e questa cosa andrà chiarita il prima possibile. Ottobre sarà un mese molto indeciso, soprattutto per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2023: Toro

Cari toro, attiva un fine settimana molto interessante. Ci sarà un riscatto dal punto di vista emotivo e ottobre regalerà tanto ai nati sotto questo segno. Giove nel segno porta una bella capacità d'azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, avete un gran bisogno di rilassarvi quindi cercate di farlo. Attenzione solo in amore perché un confronto con il partner da affrontare che state rimandando da molto tempo. Affrontate i problemi subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, sono giornate un po' complesse queste ma bisogna stringere i denti. Vi sembra di avere troppo lavoro sulle spalle da dover gestire da soli ma presto arriveranno bei risultati quindi non demordete. L'amore? Va abbastanza bene.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 29 settembre 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione