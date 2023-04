Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, questa nuova settimana di aprile inizia con un bel po' di nervosismo, soprattutto in amore. Fate attenzione e cercate di gestire al meglio questi picchi di negatività. Sul lavoro meglio non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2023: Toro

Cari toro, l'oroscopo di oggi parla di un periodo un po' difficoltoso per l'amore ma anche per il lavoro dove ci sarà qualche imprevisto da dover gestire. Fate tutto con molta calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, la giornata di oggi vi vede pronti per rivoluzionare la vostra vita. Il lavoro porta tantissime novità anche se dal punto di vista dei soldi c'è ancora qualche difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2023: Cancro

Cari cancretti, questo lunedì dovrete affrontare un po' di questioni irrisolte che vi hanno resti pensierosi nell'ultimo periodo. Riflettete bene sulle prossime mosse sia in amore che sul lavoro.



