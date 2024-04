Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024. Come andrà questa giornata di metà settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra? Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo mercoledì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, è tempo di guardare avanti. Per voi in questi giorni la situazione è scoppiettante e lo diventerà ancora di più. Grande primavera la vostra, in arrivo anche venere. Gran recupero fisico e d'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Toro

Cari toro, i fastidi nati di recente erano prevedibili perchè si tratta di questioni che si trascinano, non risolte negli anni scorsi e ora i nodi arrivano al pettine. Maggio sarà un mese di rivelazioni, anche in amore, allontanatevi da un sentimento che vi fa male.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, i giorni più belli di questo inizio di primavera arriveranno per voi nella seconda parte di aprile, ma il 5 già arriva una bellissima venere a illuminare il vostro percorso e il vostro amore. Sul lavoro ecco il consiglio da seguire: fare meno fare meglio, tagliate i troppi impegni inutili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, questo mercurio contrario vi porta qualche problema economico e qualche disagio di tipo tecnologico, imprevisti, piccole scocciature. In amore non pensate al passato ma guardate al futuro e pretendete certezze da chi vi sta accanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Leone

Cari Leone, è questo per voi un tempo di grandi riscatti, vittorie, conquiste. Ora potete veramente lasciarvi andare a una passione, non solo in amore ma anche sul lavoro, dove all'improvviso tutto è una sfida e voi ci sguazzate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, avete aperto una sfida verso voi stessi e con il destino. Curate il fisico, siete ancora troppo vittime dello stress, da venerdì venere non più opposta alleggerirà questo cielo complicato e saranno più chiare le idee in tutti i campi, compreso il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, ancora tante opposizioni nel vostro cielo ora ma guardiamo al futuro, perchè tra aprile e maggio faticherete tanto ma dopo che questa tempesta sarà passata il cielo sarà bellissimo e raccoglierete i frutti sperati: ora dovete soffrire un pò ma alla fine vincerete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, sfruttate la forza della primavera che vi regala nuova energia, entusiasmo e voglia di mettervi in gioco.Vi aspettano incontri speciali il prossimo weekend, tenete a bada il vostro spirito critico che sfiora l' autolesionismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, sole, mercurio, venere, sono tutti dalla vostra parte: amore, lavoro, figli, nuova casa, una nuova fase fertile della vostra vita si sta aprendo, esprimete i vostri desideri e datevi da fare perchè tutto è facile e possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, fino al 16 andate avanti a fatica e a rallentatore, in attesa di risposte e discutendo e combattendo per raggiungere un accordo, in questi giorni potrebbero esserci preoccupazioni anche in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Acquario

Cari acquario,potete sciogliere molti nodi in questo momento che è un periodo di forza, e avete anche una gran voglia di mettere ordine nella vita. In arrivo tante occasioni di riscatto da cogliere al volo e sfruttare al massimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, se siete alle prese con contratti, accordi, chiudete tutto entro maggio. Sabato e doemnica ci aspettano bellissimi incontri, saranno davvero giornate da sfruttare. Tensioni con gemelli e vergine.