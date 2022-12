Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, c'è un bel po' di agitazione in amore ma dovreste cercare di trovare un equilibrio, almeno con l'arrivo delle feste. Sul lavoro non vedete l'ora di prendervi qualche giorno di ferie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2022: Toro

Cari toro, vi sentite un po' messi da parte dall'amore che sembra proprio non arrivare ma non perdete la speranza. Sul lavoro ci vuole un po' più di decisione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore sembra essere tutto molto piatto ma bisogna iniziare a cambiare prospettiva e approccio alle cose per vedere cambiamenti. Sul lavoro tutto procede bene ma si può fare qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è un piccolo calo in questa giornata ma sfruttate il weekend per ricaricare le batterie. Sul lavoro non siete soddisfatti, forse dovreste prendervi una pausa.



