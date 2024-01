Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024. Scopriamo le migliori previsioni astrologiche di oggi con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di astrologia come le stelle influiranno sull'andamento giornata dei dodici segni zodiacali. Ecco dunque le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 gennaio 2024 per tutti i segni. Suggerimenti tutti da scoprire, firmati dall’astrologo più amato dagli italiani.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete,inizia l’anno delle grandi battaglie e si spera delle grandi vittorie, molto dipenderà ovviamente dalle singole vostre qualità, ma possiamo sicuramente dire che di solito l’ariete non ha rivali quando si mette in testa di fare qualcosa di importante, e questo è un cielo positivo. Non solo c’è un grande impeto ma io vedo anche per voi circostanze fortunate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Toro

Cari toro, in questo periodo bisogna tenere testa a qualche piccolo fastidio: chi ha problemi di lavoro, di soldi, da fine maggio sarà più contento. In questo 2024 ci sono dei mesi in cui bisogna combattere contro persone invidiose o che non vi danno una mano. I primi mesi di questo anno sono però molto utili per rivedere il proprio ruolo, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, avere Venere in opposizione non è il massimo per le relazioni: tra voi c’è chi si annoia, chi vorrebbe fare qualcosa di diverso, ma non si può fare sempre ciò che si vuole quando si è in due. Bisogna tenere testa quindi a qualche dissidio di coppia, attenzione a qualche parola di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, qualche perplessità per voi è normale, essendo governati dalla Luna. Se ci sono dubbi e tensioni nei confronti del partner non si può subito cambiare atteggiamento, ma bisogna essere solidali. Attenzione ai rapporti poco definiti: in amore ora avete bisogno di chiarezza.



Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Leone

Cari leone, Giove contrario vuol dire che potreste avere questioni di soldi in sospeso, piccole tensioni, quindi vorrei vedervi combattere ancora più del solito. Se ci sono progetti e questioni di lavoro in sospeso e da sistemare seminate ora, perché la seconda parte dell’anno sarà importante per questo. Grande cielo invece, per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, un cielo di grandi progetti per voi, che parla di distacco. Per i più giovani può trattarsi di un viaggio, di un’esperienza all’estero, ma questo cielo favorisce anche chi vuole sviluppare un’attività in proprio. In amore invece, attenzione alle piccole complicazioni: evitate situazioni complesse che creano confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, sul lavoro avete le idee chiare, in questo momento gli unici dubbi riguardano situazioni famigliari e amorose poco chiare e che risentono di influssi esterni non positivi. Torna una buona capacità di azione che si riflette nella quotidianità, ma dovete circondarvi di partner, amici e soci complementari, non opposti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, Giove opposto rappresenta stress, ma anche la volontà di tagliare netto certe situazioni, di andare oltre. Piccoli disagi da superare.



Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, non solo rivalsa, ma venere nel segno dice che in questo momento le emozioni sono decisive, da oggi a domani possono nascere storie, mentre che ne ha già una la vivrà più intensamente che mai. Ricordatevi che quando si è innamorati si diventa anche più creativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi vi muovete solo quando siete convinti di ciò che fate e adesso i tuoi progetti sono importanti, anche se non vi piacciono le cose se non vi sentiti messi alla prova. Di recente qualcuno ha deluso la vostra generosità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, sei alla ricerca di una novità nel lavoro, ma io vedo rivoluzioni in corso che vanno gestite con attenzione, perché Giove qualche scherzo lo fa. In amore in questo momento vi ci vuole tante pazienza e buona volontà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2024: Pesci

Cari pesciolini, dicembre è stato un mese di verifiche, di stop improvvisi, adesso si va oltre senza pensare al passato. Saturno nel segno vuol dire che hai fatto piazza pulita di situazioni che non vale più la pena di vivere. Questo anno ti porterà soddisfazioni, ma questi primi giorni di gennaio sono ancora un po’confusi in amore.