Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, in questa giornata del weekend arrivano belle novità per chi è solo da tempo. Sul lavoro non trascurate i progetti che stanno nascendo ora perché promettono bene.



Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2021: Toro

Cari nati sotto il segno del toro, c'è qualche incomprensione nelle coppie recenti e in quelle di lunga data, invece, un po' troppe provocazioni. Cercate di risolvere tutto in fretta, anche perché con un cielo così controverso, sarebbe la cosa migliore da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2021: Gemelli

Cari gemelli non cadete nelle provocazioni del partner che vuole discutere. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna cercare di risolvere i problemi, anche quelli più piccoli.



Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2021: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata vivrete un pomeriggio più bello della mattina, quindi dedicate le ore pomeridiane all'amore. Anche sul lavoro vale lo stesso discorso, nel pomeriggio sarete più produttivi della mattina.



