Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, la confusione regna sovrana, ultimamente vi ho detto di tirare il freno a mano perché state andando troppo di corsa. La fretta è cattiva consigliera quindi attenzione. C'è qualcosa da sistemare a livello di conti. Attenzione in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2023: Toro

Cari toro, i pianeti oggi sono quasi tutti intriganti quindi cercate di lasciarvi andare un po' di più in amore anche se forse c'è una tensione emotiva che vi blocca. Si ritrova la voglia di fare nuovi progetti nelle prossime settimane.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, il cielo di oggi promette qualcosa di piu, soprattutto per gli incontri. Siete in una fase di grande espansione. Quando ci sono problemi in amore il gemelli esce, vede gente e non sta chiuso in casa a pensare. Se ci sono stati blocchi si apre un periodo migliore. Sul lavoro avete voglia di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2023: Cancro

Cari cancretti, le relazioni contano e le parole ancora di più. Mercurio è nel vostro segno e tra oggi e domani le parole che dite potrebbero ferire qualcuno. Possibili scontri con capi e colleghi.



