Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo venerdì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 3 maggio 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, venerdì 3 maggio 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon fine settimana! Per voi oggi parte un weekend importante, domenica avrete la luna nel segno, quindi queste continuano a essere per voi grandi giornate, segnate da grande energia, i più ardimentosi sono già impegnati in nuovi, grandi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Toro

Cari toro, bisogna ancora lottare sul lavoro, forse intorno a te ci sono persone che non te la raccontano giusta. Venere vi rende affascinanti e disponibili al colloquio e all'incontro. Dovete impegnarvi a riconoscere quello che volete davvero per poi andarvelo a prendere

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, nell'aria per voi c'è ancora qualche contrarietà . La luna storta di queste ore porta complessità in più a questo inizio sul weekend. Lottate sul lavoro, avanzate le vostre richieste, ma senza fretta perchè le vere risposte arriveranno a giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, belli questi due giorni di venerdì e sabato per voi: davvero il vostro umore è alle stelle. Sfruttate questo cielo che vi sostiene molto: dite quello che pensate e avanzate richieste: sarete, finalmente, ascoltati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Leone

Cari leone, in amore per voi ci sono mille dubbi, questa venere illumina tutto ciò che non va nei rapporti: chi ha due storie ed e' indeciso deve decidere, domenica sarà la giornata migliore per chiarire e parlare. Attenzione anche al rapporto con colleghi e soci.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, siete un pò agitati in questo inizio di fine settimana, e la colpa è di questa luna opposta, forse avete tirato troppo la corda e ora sentite stanchezza. A volte avete troppa paura per il futuro. Certo è che vi meritate un pò di riposo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia,dopo le tante tensioni vissute ad aprile, ora per voi si apre un varco di serenità e di luce, tra oggi e domani non sarete del tutto sereni ma potete superare ogni ostacolo, abbiate ancora un pò di pazienza perchè il vero riscatto arriverà a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questa luna favorevole vi sostiene, quindi non curatevi del giudizio degli altri e andate avanti per la vostra strada. se ne sentite il bisogno liberatevi di un peso, parlate con qualcuno, sfogatevi con una persona fidata, vi sentirete subito più leggeri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, oggi si sente la pressione di questa luna storta che richiede un pò di prudenza per affrontare una giornata che vi metterà un pò alla prova in fatto di pazienza. Per fortuna non manca l'ottimismo

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, vi accingete a vincere una sfida importante, maggio sarà un mese pieno di riconoscimenti e gratificazioni. Già ora venere vi chiede di fare spazio all'amore nella vostra vita per godervi gli affetti più cari. Oggi e domani relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, fino a domenica tenete sotto controllo i nervi, sopratutto in amore. Questa venere mette sotto pressione i rapporti che non vanno. Concedetevi un pò di divertimento per allontanare la noia che vi stressa più di ogni altra cosa

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,si riprende quota. Chi è reduce da una storia difficile si è forse lasciato andare a flirt, ma qualcosa sta cambiando e quella che credevate una storia passeggera sta prendendo più spazio nel vostro cuore. Per il laovro entro maggio prendete le decisioni che dovete, mettete punti fermi nella vostra vita.