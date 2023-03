Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi è molto bella per vivere al massimo le emozioni quindi sfruttate il buon influsso di Marte che vi rende anche particolarmente passionali. Sul lavoro potreste ricevere una bella notizia o addirittura una promozione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata via libera ai sentimenti grazie a un bellissimo cielo che favorisce l'amore. E se siete single riuscirete a fare un incontro interessante. Sul lavoro attenzione solo a un po' di tensione di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione perché oggi siete un po' di cattivo umore e anche abbastanza pensierosi. L'amore non va a gonfie vele ma presto le cose si sistemeranno. Sul piano professionale è arrivato il momento di pensare bene prima di fare delle scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, l'amore oggi porta un po' di malcontento a causa di qualche polemica che fatica a venire superata. Sul lavoro non è una giornata molto brillante ma continuate a impegnarvi perché le soddisfazioni arriveranno.



