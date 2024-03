Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 3 marzo 2024 di Paolo Fox? astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. Il settore dei contatti e dei contratti è valorizzato tanto da questo cielo, da ora fino a giugno potete contare su grandi novità. Ottime trattative quindi che porterete in porto, ma potete pensare a progetti a lungo raggio anche in amore: sposarsi, convivere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Toro

Cari toro, ogni possibilità va sfruttata per chiarire questioni personali e anche legali in sospeso. Ci saranno ancora complicazioni nelle prossime settimane e non sarà possibile conservare le vostre posizioni: in altre parole si chiudono porte e si aprono portoni, tenete duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, voi single non vi accontentate, le storie occasionali al momento non sono soddisfacenti, però dall'11 marzo arriva una venere che mette sotto esame i rapporti e anche se sarà impegnativa vi aiuterà a fare le giuste valutazioni. Volete realtà e non ambiguità. Belli i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, siete al centro di una grande evoluzione, per le coppie di lunga data arrivano importanti conferme, consolidamento del rapporto e rinnovata fiducia, ma arrivano tante belle novità anche in campo lavorativo, finalmente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Leone

Cari leone, luna favorevole per voi oggi, basterà a mettervi di buon umore in questa domenica? Sul lavoro state andando bene, ottime collaborazioni e novità. In amore invece siete insofferenti, e se state esaminando il vostro rapporto che trovate stanco è possibile che dobbiate affrontare una crisi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, evitate conflitti con l'ambiente che vi circonda, anche in famiglia. Forse avete allontanato qualcuno che vi era vicino e ora vi è contro. Sul lavoro dovete ritrovare due delle vostre grandi qualità: costanza ed equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, avete cercato di tamponare alcuni problemi ma non ce l'avete fatta e tante problematiche rimangono aperte. Ora dovete uscire allo scoperto: se la diplomazia non ha funzionato è bene dire tutto quello che pensate a muso duro. Una questione di famiglia richiede la vostra attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, fino all'11 marzo dovete andare avanti usando grande cautela in amore, basta polemiche e permalosità esagerata. Proteggete le vostre proprietà perchè quello è un settore che in questo momento richiede qualche attenzione in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, enfasi e coraggio sono premiati. Grande creatività, ma nelle coppie di lunga data arriva una revisione importante del rapporto. Volete più certezze sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, costruttivi e sempre pronti all'agire siete un riferimento per gli altri, ma state attenti che non ne approfittino. Ora cercate di viaggiare, muovervi, svagatevi, vi serve per arrivare a nuove idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Acquario

Cari acquario,in questo vostro cielo, anche questa domenica, c'è un amore, una passione, un progetto. Da giugno arriva anche un pò più di denaro, cosa che vi permetterà di passare dal piano del desiderio a quello della concretezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, sole e mercurio attivi, giove e saturno ottimi, non fate i preziosi, le occasioni che vi vengono proposte sono ottime quindi non tirare troppo la corda. Ribellione in amore, avete voglia di trasgredire ma pensateci bene.