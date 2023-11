Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, l'agitazione del periodo è positiva e comporta miglioramenti. C'è tanta fatica accumulata ed è questa la causa di stress. Questa è una giornata da tenere sotto controllo ma da domenica si recupera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2023: Toro

Cari toro, oggi avete la capacità di reagire con diplomazia alle provocazioni. Meglio non prendere tutto troppo di petto, lasciate passare queste giornate particolari. L'importante è guardare oltre gli ostacoli. Giove nel segno garantisce una tenuta delle cose importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, se l'amore è il problema del momento è meglio aspettare la prossima settimana in cui le cose andranno meglio. Voi avete la capacità di rinnovare un sentimento con la curiosità e dovreste farlo in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, questo è un weekend che nasce in maniera interessante con la luna nel segno. La voglia di amare è tanta. Questo è il momento di fare scelte importanti.



