Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2021: Ariete

Cari Ariete, partiamo dall'amore. Chi è solo da tempo può finalmente tornare a vivere delle belle emozioni e il consiglio è quello di programmare qualcosa di bello nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il lavoro andate avanti su questa strada anche se potrebbero mancare risorse economiche. Meglio anche la forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2021: Toro Cari toro, sul piano sentimentale la giornata è favorevole e se c'è stata un crisi nel rapporto si può ricucire. Per quanto riguarda il lavoro è vero che non sta andando tutto alla perfezione a da fine mese vi aspetta un bel recupero. Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2021: Gemelli Cari gemelli, in amore la luna è contraria e dal 7 del mese potrebbero nascere incomprensioni nella coppia. Cercate di evitarle per non incappare in emozioni negative e stress. Sul lavoro attenzione ai rapporti con Sagittario e Vergine. Potrebbe saltare un accordo ma torna un bel po' di energia. Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2021: Cancro Cari cancretti, in amore c'è Venere favorevole che dà una bella spinta. Chi è stato deluso in passato deve guardare avanti e pensare al futuro. Sul lavoro meglio puntare sulla tranquillità anche se questo vorrebbe dire guadagnare meno e lasciare un lavoro.



