Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata regala qualche emozione in più anche se nella vostra vita regna ancora un po' di confusione. Ci sono un po' di questioni lasciate in sospeso da risolvere e qualche ritardo sul lavoro. Nonostante questo avete una grande voglia di mettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2023: Toro

Cari toro, attenzione a qualche problema di famiglia da dover affrontare ma a parte questo il vostro è un cielo interessante soprattutto per l'amore e per un recupero fisico. Datevi da fare per ritrovare un po' di passione nella coppia e sfruttate le energie rinnovate per fare qualcosa di bello da soli o con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di liberarvi di un peso. La voglia di fare è tanta così come quella di reagire quindi via libera a nuovi progetti, nuove attività e nuove proposte. In amore bisogna ritrovare un po' di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 ottobre 2023: Cancro

Cari cancretti, questo mese inizia con un po' di difficoltà lavorative. Dovrete lottare in questi giorni ma sarà una lotta necessaria e fruttuosa. I prossimi mesi saranno migliori per le questioni professionali.



