Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, siete abbastanza irritati da rimandi e ostacoli e gradireste soluzioni immediate. Ma se Marte è in opposizione, la Luna resta favorevole e apre la porta a nuove emozioni. La parte finale dell'anno si dimostrerà ricca di opportunità; nel frattempo dedicatevi alle belle relazioni, alle amicizie sincere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2023: Toro

Cari toro, dopo alcuni periodi d'attesa potrebbero arrivare risposte inerenti a progetti e questioni economiche. Se gli imprevisti hanno condizionato anche la vostra sfera sentimentale, si consiglia di temporeggiare fino alla fine di settembre e, quando possibile, mediare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, incertezze, ritardi o problemi fisici - causati da Sole e Mercurio dissonanti - vi stanno procurando incertezze. Marte favorevole offre in compenso una serie di incontri che permetteranno di scegliere le persone con le quali trascorrere con chi stare e di chi fidarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, anche se molti di voi mostrano sicurezza, hanno dentro agitazione e tormenti legati a episodi di vita legati al passato. Bisognerebbe liberarsi dei pensieri negativi e guardare avanti. In questo periodo sono poco favoriti i sentimenti conalcuni segni zodiacali: Ariete, Bilancia e Capricorno.



