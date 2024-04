Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 30 aprile 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Questo martedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, martedì 30 aprile 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, in questa ultima giornata di aprile tutti i pianeti vi danno una spinta per vivere al meglio e più profondamente le emozioni, questa venere è insolente e dà la sveglia anche a chi è rimasto troppo tempo addormentato in amore. Fate spazio nella vostra vita agli affetti, rallentando un pò il frenetico vortice dei vostri impegni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Toro

Cari toro, questa venere nel segno è un potere in più: vi porta emozioni, positività, voglia di mettervi in gioco, da oggi in poi, se volete riuscirete a sanare le ferite del passato, girate pagina e dichiarate il vostro amore se ancora non ne avete avuto il coraggio: ora è il momento giusto per farlo, belle anche le amiciziae,, ancora attenzione ai conti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, tempo di recupero anche in amore per voi, che non amate i melodrammi, quindi dopo la crisi ora, con questa nuova bella venere, si riparte in attesa della fine di maggio, quando scoppierà finalmente la vostra primavera e giove arriverà nel vostro segno per cambiare in meglio molte cose nella vostra vita: in arrivo grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, oggi per voi in cielo c'è ancora la luna opposta- La luna è il vostro pianeta guida e voi siete molto più sensibili ai suoi transiti di qualunque altro dei dodici segni dello zodiaco. Questa opposizione quindi vi fa vivere in modo storto tutte la giornata: porta tensione, insofferenze, perplessità, ma si supera tutto presto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Leone

Cari Leone, per voi questo cielo indica che una revisione necessaria. Questa nuova venere in toro, più che amica è un'esigente maestra che vi costringere a guardare a fondo al vostro rapporto con l'amore, fa raffiorare verità nascoste, ed è una venere pepat,a che provoca, difficoltà per i terzi incomodi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, la noia è il vostro nemico numero uno, in questo momento sul lavoro sentite chiaramente che avete bisogno di nuovi stimoli, cercate qualcosa di diverso, e a breve sarete accontentati perchè quello che iniza sarà per voi un grande mese: maggio porta qualcosa di più, intnto godetevi questa bella venere

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, voi finalmente potete festeggiare la fine di questo mese così difficle, estenuante, che vi ha messo alla prova in tutti i modi tra discussioni, battaglie e tensioni, intanto arriva l' amore che è solo la prima buona notizia, altre importanti ricompense arriveranno, finalmente a maggio, aspettando il nuovo, splendido, giove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, in questi giorni le tensioni nei rapporti con gli altri non mancheranno. Venere vi farà affrontare questioni scomode, e chi finora ha tirato la corda ora dovrà darvi delle spiegazioni. Intanto vi proponete di vincere una sfida, e siete pronti a mettervi in gioco, il miglioramento ci sarà, sorprese a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, si guadagna di più finalmente, sopratutto la prima parte di maggio vi sarà favorevole e dovete impegnarvi a sfruttarla tutta, da fine mese giove passerà in opposizione, e ciò che ora è semplice diventerà più lento e complicato. Fate ora quello che dovete, chiarimenti, richieste, rivelazioni: agite ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, per voi è sempre importante la stabilità, in amore e nel lavoro, stanno per arrivare nuove responsabilità da affrontare, ma maggio sarà anche un mese di ottime occasioni tutte da cogliere. In amore, già da oggi, le coppie solide possono pensare a fare progetti importanti per il futuro che questa venere proteggerà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, voi avete ancora giove dissonante ma l'attesa è quasi finita e tutto cambierà a fine maggio: sta arrivando un giove splendido che vi darà tante nuove possibilità. Forse in vista di questo già oer viu si fa sentire forte la voglia di cambiare strada, sia sul lavoro che in amore sentite il bisogno di novità e tra poco sarete accontentati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, anche voi dovete battere il ferro finchè è caldo, perchè a fine mese tutte queste belle stelle non saranno più così brillanti. Incontri speciali e tante emozioni per le coppie di lunga data, mettetevi in gioco e non chiudete la porta al destino. Anche sul lavoro, se dovete avanzare richieste o proporre progetti, non perdete tempo e fatelo ora!