Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore c'è qualche aggiustamento da fare perché ultimamente gli attriri con il partner sono un po' troppo frequenti. Sul lavoro meglio rimandare gli incontri al prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021: Toro

Cari toro, cercare di essere più attenti in amore, soprattutto alle esigenze del partner. Sul lavoro arrivano belle oppoerunità che permetteranno anche di risolvere i bostri problemini di denaro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, voi amate stare in compagnia a Capodanno ma quest'anno sentirete l'esugenza di avere accanto solo poche persone fidate. Sul lavoro bisogna recuperare la serenità e per farlo dovrete fare una scelta importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, cercate di portare a termine questo 2021 senza troppi pensieri per i soldi. Bisogna avere pazienza sia in amore che sul lavoro perché a breve la situazione di sbloccherà.



