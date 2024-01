Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questa nuova settimana scoprendo le previsioni dell' oroscopo di Paolo Fox per oggi 30 gennaio 2024. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Cosa possiamo aspettarci da questo lunedì che apre una settimana di passaggio tra il nuovo e il vecchio mese? Quali segni saranno più sostenuti dai pianeti e quelli ne saranno sfidati?Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 gennaio 2024 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, situazione ancora un pò caotica ma arrivano miglioramenti a breve: già dal 5 febbraio. Questo è un periodo importante ma gravoso per voi perchè ci sono questioni in sospeso da mettere a posto, vi sentite un pò affogare nelle cose da fare, ma a breve riuscirete a vedere la luce.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Toro

Cari toro, anche questa è una settimana importante per voi, perchè ci sono da fare delle scelte, e in generale c'è tanto da fare. In particolare siete chiamati a prendere decisioni inerenti al vostro lavoro, ai vostri collaboratori, al vostro ruolo. Anche in amore serve un chiarimento: parlate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, l'agitazione dell'inizio di gennaio per fortuna è lontana, però c'è ancora qualche strascico di problemi che avete vissuto. Potreste cambiare idea o cancellare con un colpo di spugna cose che non vi vanno più a genio, sopratutto se vi annoiate e vi sentite poco valorizzati, fa parte del vostro carattere, ma riflettete bene prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, in questo momento siete alle prese con inevitabili tensioni: sforzatevi di essere diretti, parlate chiaro e chiedete spiegazioni a chi ve le deve. Siete stanchi e stressati ma le cose miglioreranno già dalla prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Leone

Cari leone, le vittorie sono dietro l'angolo per voi. In questo momento siete impegnati e concentrati e il lavoro è al centro dei vostri pensieri. La fatica pesa e condiziona anche il poco tempo che dedicate al vostro rapporto di coppia che ne soffre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, questa è una settimana da vincitori per voi, ma forse dovete prendere delle decisioni che potrebbero rivelarsi anche un pò dolorose. Se siete alle prese con problemi in casa, tra parenti, voi siete razionali e sapete quando bisogna cambiare le regole del gioco e addirittura quando è il caso di tagliare situazioni che provocano solo stress senza riuscire mai a trovare una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in questo momento soffrite un certo senso di insicurezza legato a un contrasto d'amore,o a un ex difficile da gestire. E' necessaria anche un'attenta revisione dei conti. Non esagerate con le reazioni per piccole cose che in questo stato di stress ingigantite fino all'inverosimile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, la settimana promette bene, bisogna farsi più scivolare le cose addosso perchè se anche si è comprensivi c'è un limite alla pazienza. Quindi per evitare scontri dannosi, sopratutto sul lavoro, scegliete la strada più sicura di evitare di cadere nelle provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, lo spirito di avventura e l'immaginazione sono le vostre caratteristiche più spiccate e in questo momento sono ben stimolate dai pianeti. Sul fronte delle relazioni, questo è un periodo ideale per risvegliare passioni, emozioni diverse. Scelte importanti sul lavoro, potreste anche iniziare a pensare di rivoluzionare del tutto la vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, riflettete bene sulle reali possibilità di azione, queste stelle vi portano tante opportunità che vuol dire anche tanti impegni e fatica. tutto questo da fare sul lavoro in questo momento può essere un problema per l'amore, maa cercate di trovare un equilibrio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, avete iniziato l'anno al rallentatore ma stanno arrivando belle notizie: l'entusiasmo, la voglia di amare tornerà con il prossimo arrivo di Venere e sin da ora è giusto fare spazio alle emozioni e privilegiate i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, queste stelle vi premiano. Se nelle passate settimane è stato fatto un errore di cui vi pentite, ora potete recuperare. Liberate fantasia e creatività perchè potete trasformare uno dei vostri sogni in realtà. Le relazioni che nascono nei prossimi giorni si riveleranno molto importanti.