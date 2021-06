Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Cari ariete, agli inizi del mese c'è stata un po' di agitazione anche se desso finalmente si stanno calmando gli animi e le cose iniziano ad andare meglio. Sul lavoro la situazione è favorevole e stanno per arrivare le risposte che stavate aspettando.

Giornata in cui muoversi con cautela quella di oggi per i nati toro. Marte è dissonante e crea qualche problemino nella vita di coppia, anche per le relazioni più solide. Sul lavoro il consiglio è quello di firmare una nuova proposta solo se siete convinti fino in fondo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, dovete essere più chiari in amore perché ne risentirà in meglio la vostra relazione. Sul lavoro, fate attenzione perché avete una grande voglia di riscatto quindi spesso non fate valutazioni oggettive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è in ottimo aspetto insieme a Giove e al sole quindi meglio di così non potrebbe andare. Sfruttate questo momento propizio e se c'è qualche patto da siglare allora questo è il momento giusto per farlo.

