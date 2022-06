Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 giugno 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2022: Ariete

Cari ariete, la giornata inizia con Mercurio e Venere a favore quindi, ottime notizie per i sentimenti. Sul lavoro bisogna capire in che direzione andare e stare attenti a non commettere errori di distrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2022: Toro

Cari toro, l'amore procede a gonfie vele e vi regala bei momenti. Sul lavoro, invece, cercate di pensare bene a tutto prima di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2022: Gemelli

Cari gemelli, Mercurio e Venere vi proteggono quindi potrete finalmente tornare a credere nell'amore. Sul lavoro bisogna mantenere alta la concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2022: Cancro

Cari cancretti, ottime notizie per i sentimenti. La luna vi protegge e arrivano belle novità con l'inizio del nuovo mese. Sul lavoro è un bel periodo. Bisogna solo cercare di gestire meglio i soldi.



