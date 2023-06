Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, continua l'ondata di fortuna per voi ma meglio non farsi prendere da troppa intraprendenza perché si rischia di fare qualche sbaglio. Bello questo cielo per l'amore che regala sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2023: Toro

Cari toro, oggi siete particolarmente polemici quindi state attenti e se dovete confermare un accordo meglio prendere un po' di tempo per pensare bene. In famiglia c'è qualche problema da risolvere e in amore avrete qualche problema nel capirvi, soprattutto con i capricorno e leone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa non è la settimana ideale per risolvere problemi di lavoro o di soldi. Saturno dissonante porta qualche fastidio e rende più difficili i contatti con gli altri. In amore avrete dei ripensamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 giugno 2023: Cancro

Cari cancretti, la luna di oggi è attiva nel vostro segno e aiuta, soprattutto nella parte finale di questa settimana. In amore si fanno passi in avanti ma anche nelle amicizie. Aspettatevi qualche cambiamento sul lavoro.



