Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, le vostre buone intenzioni non si discutono. Ma proprio a causa di questa ottima volontà, il mancato raggiungimento di determinati obiettivi rischia di provocare irritazioni e perdite di pazienza. A causa di una luna non favorevole, i sentimenti possono provocare discussioni soprattutto in quelle coppie già scricchiolanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2023: Toro

Cari toro, siete carichi di lavoro, di progetti e di buoni propositi. C'è tanto da fare, ma proprio per questo è consigliabile calma, ordine e progetti per giungere nel migliore dei modi all'attuazione dei fatti (occhio agli aspetti economici). Via libera alle emozioni, ma qualcuno potrebbe portarsi dietro dei tormenti: è preferibile, in tal senso, abbandonare situazioni confuse e irrisolte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, si preannuncia qualche giorno non propriamente brillante. Nervosismo e stanchezza sono da mettere in conto, anche perché cimentarsi a fare più cose contemporaneamente non è la decisione più saggia da intraprendere. Si presenta necessaria l'analisi del proprio rapporto di coppia, specie per le coppie che da tempo si portano dietro incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, è opportuna per voi una ricognizione: soprattutto per coloro che hanno attività o progetti lavorativi in ballo, sarà bene rivedere i piani alla luce degli eventi recenti. Non si escludono ritorni a piani precedentemente interrotti. In amore è probabile che vi stiate portando dietro strascichi di incomprensioni e tensioni non risolte.



