Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021: Ariete

Cari Ariete questo mese di novembre è stato un po' particolare per l'amore. Chi si è separato, però, può iniziare a guardare al futuro e fare incontri interessanti. Sul lavoro sono in arrivo belle proposte anche se voi avrete qualche dubbio nell'accettarle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021: Toro

Cari toro, la luna di oggi è favorevole e porta una bella energia e capacità di azione nella vostra vita sentimentale. Anche sul lavoro va meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la giornata di oggi inizia bene in amore con una luna che amplifica le emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione inizia a dare i primi segni di miglioramento ma bisogna continuare a lavorare duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, Luna e Venere sono contrari, purtroppo, e potrebbero arrivare provocazioni. Per quanto riguarda il lavoro non lasciate il certo per l'incerto perché non è il momento giusto per una mossa azzardata.



