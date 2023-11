Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, questo giovedì riuscire a fare tutto non sarà semplice. Queste sono giornate molto impegnative ma conoscendo il vostro spirito organizzativo sarete in grado di affrontare al meglio qualsiasi situazione. Evitate solo scontri in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2023: Toro

Cari toro, questa luna è in aspetto interessante quindi questa giornata promette bene ma Venere tra qualche giorno inizia un transito polemico quindi chiarite tutto ciò che non funziona in amore sennò rischiate che i piccoli problemi a dicembre diventeranno macigni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, se avete un'attività commerciale o un lavoro a contatto con il pubblico sarete favoriti. Forse si torna a casa stanchi ma il successo non manca. In amore questo è un oroscopo che promette tanto ma non correte dietro a persone lontane o difficili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, questa giornata inizia con qualche piccolo fastidio ma è tutta colpa delle troppe cose da fare. Nel quadro generale della settimana il cancro è un po' penalizzato ma solo per l'aspetto fisico. Ci sono dei momenti dove sembra non si riesca a fare tutto. In amore non fatevi il sangue amaro, a dicembre andrà meglio.



