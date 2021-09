Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Ariete

Per gli ariete la giornata di oggi è un po' strana dal punto di vista sentimentale. Niente di troppo grave ma solo qualche incomprensione da chiarire. Sul lavoro procedete come state facendo e presto le soddisfazioni arriveranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Toro

Cari toro, in questo periodo dovete stare molto attenti sia ai soldi che alle questioni d'amore. Massima precauzione da questi due punti di vista perché inizia a farsi sentire un periodo di crisi. Niente paura, però, con il giusto equilibrio se ne può venire fuori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in questo momento la situazione sentimentale è molto bella con un cielo che regala emozioni e che aiuta anche dal punto di vista lavorativo a ripartire alla grande da ottobre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, imparate a risolverle sibuto le incomprensioni d'amore, anche perché questo è l'unico modo per risolvere subito i litigi. È fondalmentale essere onesti sia in amore che sul lavoro.



