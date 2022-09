Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore sarebbe meglio non farsi prendere dall'ansia e fare le cose con il massimo della calma e della razionalità. Sul fronte lavorativo ci sono Giove e Marte alleati quindi niente paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2022: Toro

Cari toro, in amore attenzione a queste due giornate perché non mancheranno le polemiche. Sul lavoro arrivano cambiamenti ma saranno in positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna è opposta e crea qualche disagio nel rapporto di coppia. Sul lavoro dal circa metà mese arriveranno interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore è un momento di verifica dei sentimenti e della tenuta del rapporto. Sul lavoro c'è un po' di fatica da fare ma riuscirete a concludere tutto.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 30 settembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione