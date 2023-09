Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, bisogna fare attenzione in questi giorni ai rapporti con gli altri perché i litigi sono dietro l'angolo. È un periodo agitato dove il rischio è quello di litigare un po' con tutti. Mantenete la calma e sia in amore che sul lavoro cercate di dosare le parole

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2023: Toro

Cari toro, bello questo cielo che parla di un recupero dopo giornate piuttosto impegnative. Questo è un periodo di cambiamenti ma non per forza negativi. Dedicate tempo al vostro benessere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, questo weekend è particolarmente fortunato quindi sfruttatelo al massimo per fare qualcosa di bello insieme a chi vi fa stare bene. L'amore torna protagonista e c'è la possibilità di fare bei progetti con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, c'è un po' di stanchezza accumulata in questa giornata ma bisogna cercare di recuperare un po' di energie. Va meglio, invece, in amore dove finalmente arrivano belle emozioni. Staccate la spina.



