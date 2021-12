Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, se seite alla ricerca di qualche novità d'amore in questo nuovo anno sarete accontentati. Sul lavoro arrivano nuovi progetti, fatevi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021: Toro

Cari toro, sarebbe meglio trascorrere il Capodanno con poche persone anche perché meglio pochi ma buoni. Sul lavoro iniziano nuovi sviluppi ma bisogna stare attenti alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, cercate di organizzare bene questo Capodanno come volete voi altrimenti rischiate che lo facciano altri e non sarà proprio una serata spensierata. Sul lavoro si chiude quest'anno con una piccola situazione di stallo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, quello di questo 2022 sarà un Capodanno normale dal punto di vista amoroso senza troppi picchi. Non sforzatevi troppo per fare chissà cosa ma godetevi una serata in tranquillità. Sul lavoro il nuovo anno porta belle novità.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 31 dicembre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione