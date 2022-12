Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore è arrivato il momento di apportare qualche cambiamento e aprire un po' più il dialogo con il partner. Sul lavoro fidatevi del vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2022: Toro

Cari toro, torna il sereno nella vita di coppia quindi cercate di sfruttare questo cielo per fare qualcosa di bello insieme alla persona del vostro cuore. Sul lavoro arrivano belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, bello questo cielo di Capodanno per i single che potranno fare incontri molto interessanti. Sul lavoro pensate bene a quali potrebbero essere le vostre prossime mosse vincenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, l'amore va a gonfie vele in questo periodo e le coppie di lunga data possono iniziare a mettere le basi per un futuro importante. Sul piano lavorativo arrivano conferme.



