Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 31 gennaio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali in questo ultimo giorno del primo mese dell’anno? Questo mercoledì sarà più soddisfacente per qualcuno e più faticoso o complicato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono di un cielo più luminoso e del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, 31 gennaio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni su come andrà la giornata, scopriamo nei dettagli cosa ci aspetta in questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, c'è chi sta vivendo un momento particolare per motivi personali o addirittura per problemi fisici che vanno affrontati con energia. Le tensioni non mancano, ma sfogare sugli altri la vostra agitazione non va bene, e non va bene nemmeno accumularla dentro di voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Toro

Cari toro, questo è un cielo ideale per studiare una strategia su cosa fare quando le giornate diventeranno più complicate, a metà febbraio. Vi verrà chiesto di guardarvi dentro e fare scelte importanti, se non scelte decisive, a iniziare dal lavoro, se ne siete scontenti, iniziate quindi a riflettere ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, ancora un pò di fatica in questi giorni, ma le energie stanno tornando e voi siete più sereni perchè finalmente state accettando un cambiamento che all'inizio è stato motivo di sofferenza. Anche con un ex, dopo la fine burrascosa del rapporto, si può tornare comportarsi in modi più civili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, non è facile mantenere la calma in questo momento di pianeti ancora sfidanti, ma le opposizioni se ne andranno presto e tutto sarà più semplice. Portate quindi pazienza. Attenzione ai rapporti con Ariete e Bilancia, anche loro portatori di tensione: una scintilla può trasformarsi in un incendio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Leone

Cari leone, l'amore deve essere al centro dei vostri pensieri, e deve essere potenziato. Febbraio è un mese di esami per voi e a breve dovrete affrontare discorsi in sospeso e tagliare rami secchi. E' importante ritrovare un certo equilibrio con il mondo. In arrivo un momento di inevitabili confronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, in questi giorni si può guadagnare di più, crescere, ottenere successo anche materiale. Non escludo grandi intuizioni. Insomma datevi da fare e sarete premiati sul lavoro. Fate del vostro meglio per mettervi in luce. In amore, voi siete tra i migliori psicologi dello zodiaco, di certo riuscirete a decifrare lo stato d'animo di chi vi sta vicino e agirete di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, siete tra i segni più provati da questo momento. I pianeti storti per voi sono ancora diversi e vi lasciano in un limbo: in molti siete ancora in attesa del riconoscimento che siete convinti di meritare e che non arriva mai, e questo porta nervosismo, ma ricordate che il tempo è galantuomo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, le vostre intuizioni valgono molto in questo momento, quindi fidatevi del vostro sesto senso. Se non vi vanno bene situazioni personali o di lavoro, non state lì a rimuginare, ma parlatene subito. Ogni iniziativa ora ha bisogno di tempo per decollare. Siate speranzosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, dovete recuperare un amore troppo trascurato. Usate immaginazione, e iniziate a pensarvi intenti in nuove imprese perchè a breve quei castelli in aria potrete costruirli a terra e trasformare sogni in realtà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, siete i re dello zodiaco in questo momento, se non state ottenendo quello che volete è perchè siete troppo prudenti, dovete darvi da fare e sfruttare questo cielo. Non state a pensare mille volte ai pro e i contro, ma agite, fate, buttatevi nella mischia, è la chiave per ottenere il successo che vi promettono queste stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, sta per arrivare Venere ma il Sole è già attivo, guardatevi bene intorno perchè questo cielo già vi anticipa incontri interessanti ed opportunità se siete alla ricerca di una persona nuova. La vostra voglia di libertà alimenta le vostre ambizioni, assecondatela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, se avete chuso attività o cambiato repentinamente lavoro tra la fine dell'anno scorso e l'inizio del nuovo anno, avete passato un periodo difficile, ma finalmente siete in ripresa. Pensate a nuove idee e sfruttate questi primi mesi del 2024 che vi sono favorevoli, anche per il rinnovo di contratti o accordi economici.