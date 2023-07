Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, di recente per qualcuno problemi accantonati tempo fa sono riemersi, mentre altri hanno dovuto subire l'altrui invidia. Coloro che hanno inaugurato nuove attività o che lavorano in proprio saranno assaliti da qualche dubbio: sarà dunque bene affrontare il tutto con calma. Anche in amore vale un discorso analogo: contare fino a tre e chiarire con il partner le correnti incomprensioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2023: Toro

Cari toro, siete carichi di lavoro, Mercurio vi porterà la soluzione a un problema di recente data. Alcune responsabilità sono state cause di stanchezza e sconforto, ma le cose sono in ripresa. Se desiderate un dialogo con una vecchia o nuova conoscenza, questi giorni sono favorevoli. Potrebbe presto giungere una notizia inerente alle vostre finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, negli ultimi tempi c'è stato uno stallo, dovuto a lunghe attese, il più delle volte non dipese da te. L'inizio della settimana presenta dei miglioramenti, ma in amore è consigliabile comune "lavorare": non dimenticate mai l'importanza del dialogo e coloro che stanno conoscendo meglio il partner potrebbero imbattersi in aspetti che avevano finora ignorato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, la vostra sensibilità caratterizza da sempre il vostro essere, ma la Luna potrebbe oggi voltarvi le spalle e attenzione, quindi, a controllare fastidi e rabbia. In famiglia è possibile che si verifichino degli intoppi, soprattutto se in ballo ci sono interessi economici.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 31 luglio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione