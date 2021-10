Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna è opposta e questo vi spinge a vivere una giornata un po' sottotono e a rischiare conflitti in amore. Sul lavoro, il cielo non aiuta quindi meglio essere prudenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021: Toro

Cari toro, è giunto il momento di fare una scelta in amore e sul lavoro cercate di fare attenzione ai rapporti con colleghi e superiori e ricordatevi di farvi valere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, giornata altalenante per l'umore quella di oggi quindi attenzione ai rapporti d'amore. Per quanto riguarda il lavoro la giornata è impegnativa e potrebbe emergere anche qualche problema economico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è opposta quindi evitate qualsiasi tipo di discussione con il partner. Sul lavoro, favoriti i lavoratori autonomi ma si percepisce comunque una certa stanchezza.



