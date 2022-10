Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, in questa giornata torna qualche piccolo fastidio d'amore quindi massima attenzione. Sul lavoro, invece, tutto procede bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2022: Toro

Cari toro, se c'è stato qualcuno dal vostro passato che torna a farsi avanti lasciatelo stare, in amore bisogna guardare al presente. Sul lavoro c'è qualcosa che non sta funzionando ma bisogna pazientare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, le relazioni nate da poco avranno chance di durare a lungo. Sul lavoro attenzione a qualche piccolo problema da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore se avete vissuto un momento di crisi di recente meglio non tornarci su. Sul lavoro c'è tanto da fare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 31 ottobre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione