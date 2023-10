Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, cercate di farvi scivolare addosso tutte le situazioni più complicate e negative. Dal punto di vista fisico cautela e attenzione a qualche spesa in più che ci sarà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata dovrete lottare con un'opposizione di Sole, Marte e Mercurio. Cercate di non reagire con impeto a una situazione in cui siete soggiogati. Attenzione ai rapporti con gli ex o se qualcuno vi attacca. In amore c'è stato un cambio di rotta. L'estate non è andata alla grande e alcune relazioni hanno vissuto un problema. Ora bisogna capire se continuare o no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi la luna è nel vostro segno. Siete alla ricerca di emozioni, di idee per ritrovare un po' di serenità. Tenete sotto controllo l'aspetto affettivo perché l'equilibrio interiore passa proprio da questo. Sul lavoro attenzione alle discussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2023: Cancro

Cari cancretti, questo è un buon periodo per voi dove sarà difficile non avere consensi o cogliere nuove opportunità. Venere e Giove favorevoli portano un bel recupero e torna anche una grande voglia di vivere emozioni. Non lasciatevi sfuggire le nuove occasioni lavorative.



