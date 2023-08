Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, in questo periodo sono avvantaggiati i liberi professionisti e si puo risvegliare la propria ambizione. Ci sono stati dei blocchi in passato ma ora si riesce a superarli anche grazie alle persone che si hanno accanto. Venere è attiva e i cuori solitari possono avere di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2023: Toro

Cari toro, le prossime giornate sono importanti. La seconda parte del mese porta risposte su proprietà e soldi. Venere è conflittuale quindi attenzione in amore dove forse c'è una lontananza da colmare. Chi si sente incompreso a livello sentimentale cercherà di trovare situazioni alternative.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi la luna è contraria quindi attenzione ai ritardi di lavoro. Se c'è un progetto in corso non fermatevi. La situazione sentimentale è importante per le coppie che vogliono recuperare. Programmate una vacanza con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, è un periodo particolare quello che state vivendo. Chi ha chiuso un prgetto ne avrà un altro a cui dedicarsi. La seonda parte dell'anno è migliore della prima. Ci vuole coraggio per ottenere di più e non bisogna pensare al passato. L'amore torna più attivo.



