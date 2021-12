Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore potrebbero esserci stati un po' di problemini ma si potrà chiarire tutto entro domenica. Sul lavoro arrivano belle novità, questo è un periodo promettende per la vostra crescita personale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021: Toro

Cari toro, belle le emozioni che regala questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, invece, attenzione a qualche accordo che potrebbe saltare anche se alla fine il risvolto sarà solo positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore bisogna fare attenzione alle cose che si dicono. La luna è contraria quindi ci vuole un po' di prudenza in più. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non creare troppo caos. È possibile discutere con capi e colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, se avete qualcosa da dire al partner, fatelo ora perché da domani la luna opposta non aiuterà molto. Sul lavoro c'è qualche piccolo intoppo ma nulla di irrisolvibile.



