Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, trascorrete questa domenica con la vostra dolce metà e godetevi un momento di puro relax. Sul lavoro cercate di riposarvi e non pensare sempre a dover fare di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Toro

Cari toro, c'è una bella atmosfera nell'aria grazie alla luna che amplifica le vostre emozioni. Sul lavoro per ora non ci sono novità ma dal prossimo mese ne arriveranno molte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, meglio non dare per scontato il partner, cercate di dedicargli più tempo e attenzioni. Vi siete fatti prendere troppo dal lavoro ultimamente, staccate un po' la spina, almeno oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore avete la tendenza a provare forti emozioni e farvi trascinare da queste, a volte servirebbe anche un po' di razionalità. Sul lavoro attenzione ai colleghi che potrebbero sparlare di voi.



