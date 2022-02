Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore vi trovate in una situazione un po' di stallo anche ma già dal pomeriggio la luna inizia a dare un mano regalando tanta nuova energia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022: Toro

Cari toro, torna un momento di serenità in amore in questa giornata e se siete single può nascere qualcosa di bello. Sul lavoro è un ottimo momento per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di parlare chiaramente soprattutto se avete a che fare con qualcuno del segno dei pesci o del sagittario. Sul lavoro c'è qualche piccolo problema economico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è qualcosa di strano nell'aria, qualcosa che non vi convince del tutto. Sul lavoro avete una grande voglia di iniziare qualcosa di nuovo ma ma attenzione ai dispetti di Marte.



