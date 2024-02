Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

niziamo questa giornata di domenica scoprendo cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 4 febbraio 2024. Finalmente è arrivato il weekend e il giorno di riposo per molti, ma cosa possono aspettarsi i dodici segni zodiacali in questo giorno di libertà e relax? Chi riuscirà a godersi meglio la domenica e chi, invece, dovrà vedersela con un cielo e delle stelle che complicano le cose? Scopriamolo, come ogni mattina, con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 4 febraio 2024, diramate dalle frequenze di Radio Lattemiele. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio come andrà la domenica per i segni di aria, fuoco, acqua e terra, secondo l’astrologo più seguito d’Italia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, questo cielo per voi vi promette da domani stelle migliori e piano piano riconquisterete terreno perduto. Avete voglia di qualcosa di più, di riprendervi quello che pensate di meritare. In amore siate ancora cauti e portate pazienza ancora per qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Toro

Cari toro, per le coppie che hanno vissuto una crisi queste sono giornate utili per capire cosa fare. E' sempre il Toro nella coppia che guida. In caso di vecchie preoccupazioni, portate ancora un pò di pazienza. Se avete trattative in ballo cercate di chiuderle prima di metà febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, luna opposta vi porta un lieve senso di insoddisfazione e noia che vi potrebbero rovinare la domenica, quindi non vi lasciate andare perchè la pigrizia non fa parte del vostro carattere e non arrovellatevi troppo su problemi recenti, la vita è fatta di cambiamenti, accettateli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, il cielo finalmente anche per voi migliora già da domani. Direi che il peggio è ormai passato. Siate ancora però cauti nei giudizi, è importante stare vicini a una persona cara e cercarne il sostegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Leone

Cari leone, avete come sempre grande voglia di emergere e di sfidare non solo gli altri ma anche voi stessi. Avete voglia di migliorarvi, da domani mercurio particolare, chi ha dovuto rivedere qualcosa in casa o in un gruppo di lavoro deve iniziare già da ora a fare progetti per giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, prendetevi una bella domenica di relax anche perchè prossima settimana sarà piena di soddisfazioni ma anche di impegni sopratutto da martedì in poi. A fine settimana aspettatevi anche una buona notizia. intanto, usate il giorno di riposo per ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, anche per voi da lunedì le cose migliorano e finalmente recupererete un pò di tranquillità. La passione rinasce giorni dopo giorno, anche perchè voi ritroverete pian piano la voglia di uscire, scoprire situazioni nuove e rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, attenzione alle questioni pratiche e patrimoniali sopratutto se ci sono dispute in corso, società, questioni aperte, trattative in corso. Le storie in crisi vanno curate e tutelate. Non manca una buona dose di spiritualità che va nutrita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario,la luna nel segno vi porta creatività a mille, è un oroscopo importante questo anche per voi. Riscoprite la vostra natura di pionieri. Spesso siete persone che arrivano prima degli altri sulle cose sfidando le critiche e dimostrando poi di aver ragione. Date retta al vostro istinto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, siete ancora protagonisti ssoluti di questo oroscopo e sempre presi da tante sfide, tanti stimoli e tanti impegni. Ricordatevi però che queste sono giornate importanti e tutte da sfruttare non solo per il successo ma anche per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, arriva mercurio e questo vuol dire che arrivano buoni contatti, buoni incontri, buone relazioni, per il lavoro, per le società, per gli amori, ma attenzione ai soldi e alle spese folli. Tutto è lecito purchè nei limiti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, basta con le tensioni, questo cielo promette amori part time per i cuori solitari o grandi passioni. Basta con la gelosia e alle ansie esagerate intorno ai rapporti. Lasciatevi andare e abbandonate le vostre paure di essere traditi.