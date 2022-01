Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, l'amore resta sempre un po' in bilico nella vostra vita. Chi ha una relazione stabile si ritrova a doverla in qualche modo salvare, gli altri non sanno come muoversi per trovare il partner giusto. Sul lavoro si può fare un bel passo di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2022: Toro

Cari toro, lasciatevi andare all'amore in questa giornata perché i sentimenti brilleranno più che mai. Sul lavoro arrivano miglioramenti soprattutto per i lavoratori autonomi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, potreste avere a che fare con qualche problemino d'amore oggi ma, niente paura, riuscirete a risolvere tutto. Sul lavoro meglio non affaticarsi troppo e cercate di fare solo una cosa alla volta invece che mille.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, bisogna stare molto attenti ai rapporti di luna data che hanno già mostrato crepe. Sul lavoro arriva un bel momento di cambiamento e godetevelo tutto.



