Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 4 gennaio 2024. Iniziamo la giornata scoprendo come sempre cosa possiamo aspettarci dalle stelle, grazie all’oroscopo di oggi con l'oroscopo di Paolo Fox che svela le sue previsioni astrologiche tutte le mattine sulle frequenze di Radio Lattemiele. Cosa possono aspettarsi i dodici segni dello zodiaco da questa giornata che inizia? Scopriamolo, segno per segno, con le previsioni e i consigli astrologici dell’oroscopo di Paolo Fox per il 4 gennaio 2024.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, credo che questo sia il momento giusto per verificare la tenuta dei vostri rapporti, non solo in amore ma anche in campo professionale. Qualche scontro nei rapporti professionali, anche per la vostra testardaggine. Se ci si attacca a questioni banali poi c’è il pericolo di non andare d’accordo con chi ci circonda. Chi aspetta risposta avrà anche più di quello che si aspetta in questo gennaio..

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Toro

Cari toro, è tempo di superare l’indecisione, molte cose sono chiarite. Le persone che ti amano sanno quanto tu sia forte, quindi vivete in modo aperto e generoso i rapporti sentimentalei, non vi lasciate andare e, se necessario dedicatevi a ricostruire la vostra serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, ci sono sospesi o piccole problematiche da affrontare, bisogna risvegliare la curiosità che è la molla che può spingervi verso nuovi lidi. Confronto d’amore in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, non devi pensare che l’amore sia una meta irraggiungibile, la vostra primavera sarà romantica. Al momento raccomando però attenzione nei rapporti con Vergine e Scorpione perché si rischiano battibecchi che andrebbero evitati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Leone

Cari leone, tra gennaio e maggio chi ha avuto problemi in famiglia o al lavoro uscirà dalle preoccupazioni, ma dovrà fare un’attenta analisi di quello che va abbandonato e di quello che va conservato. Quello che nasce in questo periodo è utile, quindi la giornata promette bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, avete ancora Saturno opposto, ma il problema non è Saturno, è gestire i rapporti perché è il momento di chiudere le situazioni che non vanno e recuperare l’autostima. Bisogna sforzarsi di mantenere la tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, se c’è nella vostra vita una storia d’amore bella potenziatela e dedicatevi a rafforzarla, se invece c’è qualcosa che non va è il momento di chiarire la situazione. Tieni presente che in questi giorni hai una marciai in più, tutta da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, attenzione alle parole, alle frasi, perché in questi giorni può capitare in un impeto di nervosismo di dire qualcosa di sbagliato e in questo modo rischi di passare dalla parte della ragione a quella del torto. Se hai delle rimostranze da fare sii cauto. Restano soldi da recuperare. Questo Giove rappresenta la necessità di rimettere ordine in tutta la tua vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, Venere è con te e ti porta l’ armonia, possibilità di amare e di fare nuove amicizia. In questo periodo siete quindi espansivi, propositivi e tutto quello che nasce in questo momento è sicuramente di buon auspicio per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, grande spinta verso emozioni lontane. Se c’è una cosa che non vi manca è l’iniziativa, quando vi appassionate a un progetto, a un lavoro, non mollate, questo fa sì che spesso mettiate da parte l’amore per il lavoro. Ma ora l’amore recupererà spazio nella vostra vita e ci sarà anche la possibilità di recuperare una storia difficile. Verifica e controlla tutto ciò che ha a che fare con i soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, si prevedono cambiamenti epocali per voi, soprattutto dopo maggio non dovrete sopportare situazioni difficili, anche nelle relazioni. Nei prossimi mesi ci sarà la necessità di portare avanti qualcosa di nuovo sia nel lavoro che in amore. Sperimentazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, a causa di questa Venere in molti vi chiedete se state con la persona giusta o sentite la persona che amate lontana emotivamente. Molte situazioni ora difficile si risolveranno quindi proteggete la vostra storia in questo momento un po’ strano. Mettetevi in gioco sul lavoro.