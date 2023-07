Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questo è un momento di lotta e con queste stelle non si può certo dire che tutto vada bene. Le battaglie, nella vita, sono sempre importanti ma bisogna capire per cosa state combattendo, Vii sentite sotto pressione in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2023: Toro

Cari toro, luna in buon aspetto che è un elemento di forza per uscire da un tunnel in cui siete entrati dalla fine di giugno. È un anno di cambiamenti, tensioni, vi trovate in bilico tra diverse posizioni. Oggi c'è un raggio di luce che illumina l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questo cielo si legge un impeto particolare per le storie d'amore, la famiglia, i figli. Vi dedicherete ai vostri cari oggi. In amore sono favorite le nuove storie. Sul lavoro c'è un rallentamento a causa di Saturno dissonante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, mantenete la calma perché sole e luna nel segno portano buone intuizioni ma la luna opposta porta stanchezza. Attenzione alle relazioni con gli altri.



