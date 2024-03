Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 4 marzo 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì4 marzo 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio settimana. Si parte con questa nuova settimana che vede ancora venere e marte favorevoli, voi letteralmente risorgete dalle vostre ceneri e anche se siete messi alla prova, cosa che vi piace molto. Se tenete al rapporto di coppia, in questo momento evitate ogni tipo di discussione perchè un confronto troppo diretto potrebbe essere rischioso, rimandate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Toro

Cari toro, .siete ancora troppo sotto pressione, marzo è un mese che vi mette alla prova quindi dovete solo decidere come gestire le situazioni che vi troverete davanti, perchè non c'è modo di sfuggirle. Con qualcuno o qualcosa di cui non ne puoi più arriverai a dare uno stop definitivo, ma ricorda di non vedere tutto nero, perchè una porta che si chiude apre un portone.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, dovete sfruttare questo periodo perchè ci sono ancora diverse stelle che brillano per sostenervi. Ultimamente avete attraversato un momento pesante per la forma fisica e forse addirittura per la salute vostra o dei vostri cari, ora avete tutto il diritto di riprendervi quindi lasciatevi andare, dedicatevi all'amata mondanità, se vi siete troppo chiusi in voi stessi a causa delle preoccupazioni ora uscite e cercate di incontrare persone, voi siete animali sociali e questa è una delle cose che vi fanno stare meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, giove e saturno vi proteggono però vi portano anche a tenere tutto dentro, quindi attenzione, dovete evitare di cascarci. Non state lì a rimuginare sulle cose presenti e passate, se c'è qualcosa che non vi va ditelo chiaramente, non lasciate spazio ad ambiguità ed incomprensioni. Dall'11 marzo arriva anche in vostro sostegno una bella venere che illuminaerà i vostri rapporti e porterà tante novità belle per l'amore e non solo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Leone

Cari leone, avete messo in discussione tante storie ma anche tante amicizie negli ultimi giorni. Questo perchè questa venere in acquario non è stata affatto tenera con voi e vi ha messo alla prova, tirando la corda in ogni modo. Gl incontri recenti non sono affidabili, quindi non ci contate troppo e non costruiteci sopra castelli in aria destinati a svanire in men che non si dica. Bello questo cielo invece per il lavoro, si apre un periodo di crescita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, dopo un paio di settimane faticose segnatri da scontri, discussioni, tagli e brusche interruzioni di rapporti e frequentazioni, ora si ritrova tranquillità. Voi siete tra i segni più ligi al dovere e siete sempre molto attivi ed indaffarati, ma le stelle parlano chiaro, avete trascurato troppo la vostra vigta sentimentale e il vostro bisogno d'amore va appagato quindi prendetevi pause dai vostri impegni e dedicatevi un pò alla vostra vita privata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, queste sono ancora giornate piuttosto affannate per voi. Sebbene il periodo sia migliore di quello che avete attraversato a inizio del mese scorso, un pò di tensione rimane ma ora vi sentitie pronti a rimettervi in gioco in modo molto determinato, bando alla diplomazia e alle titubanze. La grinta quindi l'avete ritrovata, ma è talmente tanta la vostra energia che rischiate di fare danni quindi cercate di non imporvi troppo e di non esagerare con la vostra atuoaffermazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione, voi in questo momento sentite forte il bisogno di gettarvi il passato alle spalle, volete dimenticare epossibilmente, aprire le porte del cuore a nuove persone, nuovi sentimenti. E' una spinta che sentite forte, ma è meglio aspettare qualche altro giorno, e per la precisione fino all'11 marzo, data in cui arriverà venere in pesci. Stanchezza: non strapazzatevi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, bella la vostra intraprendenza,è sempre una caratteristica che brilla in voi e si fa davvero ammirare. In questi giorni siete forse alle prese con qualche nuovo problema sul lavoro ma necessità fa virtù e, ingegnandovi troverete presto la soluzione giusta per superare gli ostacoli che vi si pongono davanti. Belle invece le relazioni sentimentali ancora splendidamente illuminate da venere e marte. I più giovani di voi in questi giorni avranno intuizioni preziose per i loro progetti futuri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, i pensieri di lavoro sono tanti ma evitate di stare troppo al centro degli eventi, in questo momento c'è il rischio di perdervi nella confusione quindi trovate tempo e spazio per riflettere con calma: avete bisogno di concentrazione. Chi convive probabilmente è alle prese con un blocco psicologico, insomma c'è un pò di maretta in casa ma se pensate di aver sbagliato sappiate che siete ancora in tempo a tornare sui vostri passi e farvi perdonare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, siete ancora un pò sottotono ma venere vi rende affascinanti e questo super potere va sfruttato come credete meglio, sul lavoro e in amore. Nei confronti delle persone vicine sono in arrivo grandi cambiamenti. Godetevi l'amore e non strapazzatevi troppo dividendovi tra troppi impegni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, tra pochi giorni arriva veneere, se vi chiudete in casa non accadrà nulla ma se avete atteggiamento positivo tante cose belle arriveranno per voi, nuovi amori ma anche nuove opportunità lavorative. Giovani coppie pronte a fare un salto di qualità troveranno il coraggio per fare un passo importante. Grandi cose vi aspettano nella seconda metà del mese.