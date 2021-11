Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore attenzione perché qualche parola di troppo potrebbe portare a litigi con il partner, meglio mantenere la calma. Sul lavoro bene per i nuovi contratti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore la giornata è molto interessante quindi non rinunciate alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano soluzioni quindi non temete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore attenzione a chiarire le questioni lasciate in sospeso. Sul lavoro potrebbero esserci problemi da risolvere ma farete tutto con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore sarebbe meglio evitare le polemiche e attenzione ai rapporti con i segni della Bilancia e dell'Ariete. Sul lavoro, arrivano le idee buone e luna e Mercurio sono dalla vostra parte.



