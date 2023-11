Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 novembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2023: Ariete

Cari ariete, come ieri anche oggi c'è un cielo molto forte. Siete sul sentiero di guerra e fermarvi è difficile, avete belle idee e un buon successo ma anche la voglia di sperimentare nuovi percorsi. In amore le coppie che vogliono avere un figlio avranno buone opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2023: Toro

Cari toro, siete un po' sotto pressione, c'è qualcosa che non va, ormai da metà ottobre. Qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote ma è un nuvolone passeggero a causa di pianeti opposti. Già da metà mese andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, se l'amore è il problema del momento, aspettate la prossima settimana perché le cose andranno meglio. In amore, nelle coppie di lunga data, bisogna ritrovare una certa complicità. Tutto quello che cresce ora risulterà più efficace. Resta qualche ritardo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2023: Cancro

Cari cancro, questo fine settimana regala una buona visibilità. C'è da risolvere un problema di famiglia. Dal 7 del mese Venere inizia un transito polemico quindi attenzione.



