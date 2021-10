Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021: Ariete

Cari Ariete, bello il cielo di ottobre per l'amore. Dal 7 del mese, infatti, Venere inizia un transito positivo che porterà tante nuove emozioni. Sul lavoro, avanzate richieste con logica e non lasciate il certo per l'incerto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021: Toro

Cari toro, attenzione alle questioni di cuore perché se l'amore è in crisi, bisognerà prendere una decisione in fretta. A lavoro bisogna fermarsi un attimo per fare il punto e capire cosa sta andando bene e cosa no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la luna è contraria e potrebbe farvi vedere solo il lato negativo delle cose. Sul lavoro dovreste gestire meglio le cose e abbandonare il caos per un approccio più disciplinato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore mantenete sotto controllo la gelosia perché potrebbe creare disagi nella coppia. A lavoro c'è bisogno di una spinta per fare quel salto di qualità che vi manca.



