Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore bisogna cercare di capire in quale direzione batte il vostro cuore. Sul lavoro impegnatevi al massimo e se lavorate con qualcuno che non ha voglia di fare niente, allontanatelo dai vostri progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2022: Toro

Cari toro, per i sentimenti questa è una mattinata molto interessante da vivere al massimo. Sul lavoro sono in arrivo interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, con la luna favorevoli in questa giornata si potranno vivere bellissime emozioni d'amore. Sul lavoro non abbiate paure di dire la vostra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore questa è una mattinata abbastanza agitata e sul lavoro sarebbe meglio affrontare subito i problemi invece che lasciarli lì.



