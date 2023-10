Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, torna una bella capacità d'azione anche se siete sempre preoccupati per delle questioni di lavoro che non sembrano risolversi ancora. Attenzione ai soldi ma una cosa è certa, l'amore torna protagonista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2023: Toro

Cari toro, se siete single cercate di fare nuovi incontri perché il cielo è dalla vostra parte. Con Giove nel segno vi sentite pieni di responsabilità ma le soddisfazioni saranno molte. Siate pazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, queste sono giornate interessanti per tornare in pista da tutti i punti di vista anche se Saturno vuole rallentare un po' la vostra ascesa. Dal punto di vista sentimentale se c'è qualcosa che non va, parlate subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, aspettatevi dei cambiamenti in questo periodo, non avrete più gli stessi punti di riferimento. Non per forza, però, sarà una cosa negativa. Dal punto di vista amoroso, dalla prossima settimana arriva qualche emozione in più.



