Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2022: Ariete

Cari ariete, in amore arriva qualche novità dopo l'11 del mese e fino ad allora dovreste chiarirvi le idee. Sul lavoro attenzione a qualche piccola distrazione che potrebbe farvi fare degli errori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2022: Toro

Cari toro, attenzione all'opposizione della luna che porta qualche disagio in amore. Sul lavoro meglio non strafare, siate cauti e misurate le forze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, il weekend porterà novità in amore e se qualcuno vi propone un'uscita, accettate. Venere entrerà nel segno l'11 del mese. Sul lavoro vi sentite meno stanchi e più propositivi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore dovreste evitare discussioni inutili ma affrontare i problemi reali della coppia. Sul lavoro vi state impegnando molto e srete apprezzati per questo.



